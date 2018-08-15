Родившая сына после секса с тремя парнями россиянка выясняет отцовство с полицией

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В Краснодарском крае РФ 17-летняя Кристина К. родила сына и теперь намеревается установить отцовство с помощью полиции.

Как сообщает портал «360», на роль «отца-молодца» подходят трое парней, которые имели секс с девушкой − 23-летний Дмитрий, 24-летний Даниил и его ровесник Эдуард.

«С ней у меня ничего не было, мы не встречались. Пусть клевещет, я уже все сказал этой семье. Я в курсе, ко мне пришли делать ДНК, с какой целью — непонятно. Хотя указали сначала одного отца, потому другого, третьего, а в итоге их еще больше», — заявил Дмитрий.

По словам парня, мать роженицы вымогает с него деньги. Кроме того, Дмитрий рассказал, что у новорожденного мальчика есть достаточно редкая патология — сросшиеся пальцы на ногах и она передалась по наследству от одного из кандидатов в отцы.

Сейчас все трое молодых людей парней ждут результатов теста ДНК. Ситуацию усугубляет и тот факт, что в РФ нет понятия «возраст сексуального согласия» и соответственно, любой половой контакт с несовершеннолетним человеком расследуется согласно «Уголовного кодексу РФ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России беременная школьница из ревности пытала, брила и насиловала душевой лейкой девушку.