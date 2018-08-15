"Секс и образование". В Киеве открыли кафе с полуголыми официантками: опубликованы фото, видео

15 августа 2018, 13:42

В общем, Киев поднялся на ступеньку вверх по лестнице искушения и соблазна.

/ "Информатор"

В столице Украины открыли специальное арт-кафе, имеющее строго сексуально-образовательную направленность.

Первое заведение такого типа в стране получило название Sex.Ed.Coffee, сообщает портал «Информатор». Каждый вторник полуобнаженные официантки с кокетливо заклеенными сосками подают посетителям напитки. По средам в Sex.Ed.Coffee проводят специальные встречи с сексологами. Кроме того, здесь регулярно проводятся тренинги по сексуальному образованию. 

Кроме того, в ближайшее время в планах администрации заведения значится создание секс-музей. Его обещают открыть уже осенью нынешнего года. Музей будет выполнен в форме лабиринта и «по самую маковку» наполнен интересными и «горячими» экспонатами.

/ "Информатор"
/ "Информатор"
/ "Информатор"

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве открыли специальный отель для занятий сексом.

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Киев Украина кафе секс Соски
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