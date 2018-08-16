Суд наказал женщин избиение палками за лесбийский секс

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Двух жительниц Малайзии, которые занимались сексом в автомобиле, суд приговорил к уплате штрафа и ударам ротанговыми палками.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты авторитетного западного новостного агентства Reuters. Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в штате Тренгану (северо-восточная часть Малайзии), жители которого известны своими консервативными нравами.

Теперь каждой из любительниц лесбийского секса придется уплатить сумму, эквивалентную 806 долларам США и шести ударам палками.

Напомним, ранее сообщается о том, что дочка Майкла Джексона закрутила лесбийский роман с супермоделью.