Пара занялась сексом на лавочке на оживленной улице: опубликовано фото

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В РФ, в городе Ростов-на-Дону немолодой мужчина и женщина средних лет занялись сексом возле подъезда многоквартирного дома, расположенного на проспекте Стачки.

Соответствующий фотоснимок был опубликован в социальных сетях. Прохожих любовники совершенно не стеснялись абсолютно и, судя по всему, делали свое дело спокойно и уверенно.

В комментариях к фото приблизительно половина пользователей обсуждают моральный облик пары, а другая половина в позитивном смысле удивляется тому, что мужчина в своем достаточно пожилом возрасте способен совершать интимные подвиги.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ пара занималась сексом днем на детской площадке, а также в вагоне метро.