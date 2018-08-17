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В штате Арканзас (США) 37-летнего педагога Джессику Уильямс, работавшего помощником завуча начальной школы, обвиняют в совращении 16-летнего ученика.

Как сообщают американские СМИ, свою сексуальную связь женщине и подростку удалось скрывать несколько лет. Их роман начался того, что Уильямс отсылала через мессенджер несовершеннолетнему свои снимки в обнаженном виде. Сейчас их правоохранители присовокупили к уголовному делу.

О сексе педагога и школьники в школьном департаменте штата узнали благодаря анонимному письму. Причем полицейские не исключают, что его мог отправить и сам подросток, которому надоело удовлетворять потребности Уильямс в сексе.

Джессика Уильямс / Waldron Police

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США школьник едва не ушел из жизни после секса с учительницей, а в Великобритании ученик "застукал" занимавшихся любовью на парте учителей.