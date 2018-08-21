Пользователи Сети рассказали, какие сюжеты в порно смешат их сильнее всего

Кадр из пародийного сериала "Порно для всей семьи" / ign.com

Посетители популярного международного портала-имиджборда Reddit провели активное обсуждение наиболее смешных сюжетов порнороликов, которые им когда-либо приходилось смотреть.

Всего в нем приняли участие более десяти тысяч человек. Больше всего они недоумевали и высмеивали неправдоподобные завязки роликов. "Женщина застряла в сушилке. После того как парень тр*хнул ее, она больше не была застрявшей в сушилке", — недоумевал один из пользователей. Отвечая ему, другой предположил, что, как считают создатели порно, сюжет не обязан быть связным и четким, поскольку 99% потребителей не обращают на него никакого внимания и ожидают сцены секса.

Кроме того, юзеров Reddit очень забавляет жанр "порнопародия". Среди наиболее смешных они назвали секс-версии популярнейшего телесериала "Игра престолов", анимационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны" и XXX-версия легендарной повести Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Западне сделали специальный шлем для просмотра порно в виртуальной реальности.