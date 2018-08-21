"Чулки понюхай". В Великобритании стюардесса "влипла" в скандал из-за эротического видео

Стюардесса. Иллюстративное фото / REUTERS

В Великобритании женщину-стюардессу, работавшую в крупной компании-перевозчике British Airways, отстранили от должностных обязанностей за непристойное поведение.

Соответствующее сообщение было опубликовано британским таблоидом Daily Mail. Согласно данным журналистом, в Сети появился ролик, на котором неизвестная бортпроводница показывает шоу с элементами эротики.

Женщина, одетая в службную форму стюардессы, сперва сняла чулки и туфли со словами: "Как жаль, что ты не можешь их понюхать". Затем она начала танцевать стриптиз и показывать в камеру свой бюст.

По данным журналистов, скорее всего, женщина решила продать фетишистам через Сеть чулки, которые были на ней во время полета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что девушка бросила работу стюардессу ради карьеры порномодели.