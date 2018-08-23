В мексиканском городе разрешили заниматься сексом на публике

Иллюстративное фото / NBC Washington

Депутаты городского совета Гвадалахары (Мексика) приняли закон, который разрешает заниматься сексом в публичных местах.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты телеканала NBC Washington. Местные власти рассчитывают, что после этого закона полицейские сосредоточатся исключительно на борьбе с преступностью.

В целом Гвадалахара считается одним из самых консервативных городов в Мексике. Теперь же правоохранители не смогут наказывать и штрафовать эксгибиционистов (людей, публично оголяющийся – "Главред), а также людей, занимающихся сексом на публике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мексиканские футболисты устроили оргию с проститутками перед ЧМ-2018.