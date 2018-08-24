В Таиланде пара устроила сексуальные игрища в бассейне: опубликовано видео 18+

Секс в бассейне. Иллюстративное фото / iStock

В Таиланде британской паре угрожает штраф за занятие сексом в бассейне отеля, которое оказалось заснято на видео.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида The Sun. 33-летнего мужчину, активно обрабатывающего свою подругу, обвиняют в непристойном поведении в общественном месте. Полиция уже выдала ордер на его арест. И мужчине, и его подруге угрожает штраф в размере 120 фунтов стерлингов (около 4,3 тысячи гривен).

К слову, 23-летнему студенту Таркариту Вончхамтону, снявшему секс пары на видео и выложившему его в Сеть, грозит куда более серьезное наказание за непристойный контент - до пяти лет тюремного заключения и штраф в 2,3 тысячи фунтов стерлингов (около 82,5 тысячи гривен).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в мексиканском городе разрешили заниматься сексом на публике.