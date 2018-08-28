"Доминатрикс" рассказала, как правильно заниматься BDSM-сексом

БДСМ / Rebel Circus

Жесткий секс, он же секс в стиле "садо−мазо", он же BDSM, в последние годы становится все популярнее и популярнее – причем как среди молодых парочек, так и среди степенных супружеских пар.

В связи с этом портал "365new" обратился к женщине, работающей т.н. "доминатрикс" (профессионально проводящей BDSM-сессии − "Главред"). Она сформулировала несколько советов, для людей, решивших сделать первые шаги в плане жесткого секса.

Во-первых, "доминатрикс" порекомендовала сперва обязательно согласовать с партнером/партнершей все вещи, которые вызывают сексуальное возбуждение. Причем этот совет вполне подходит и для любителей обычного секса− обсуждение новых поз, ролевых игр, прикосновений.

Кроме того, BDSM стоит понимать исключительно как слово „игру для взрослых". Стоит из спальни убирать все лишнее, создавать настроение с помощью подушек, мягкого света, комфортной температуры и "релаксационной" музыки.

Также обязательно стоит сразу и "на корню" пресекать поползновения партнера/партнерши заняться в постели ранее не оговоренными вещами. Финальный этап – сразу после полового актиа провести его детальное обсуждение – что называется "плюсы, минусы, подводные камни".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии девушка-коп переквалифицировалась в BDSM-модель.