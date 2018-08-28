На Западе людям будут платить за просмотр порно

Tube8 / Hacked

Порнопортал Tube8, принадлежащий крупнейшему игроку на рынке интернет-XXXвидео – PornHub, анонсировал запуск платы пользователям за просмотр видеороликов.

Соответствующее сообщение опубликовал портал изTNW. Согласно обнародованным данным, сервис будет запущен к концу нынешнего года. Плата к пользователям будет поступать криптовалютой.

Также известно, что руководство Tube8 заключило соглашение с проектом Vice Industry Token (VIT) для токенизации платформы. Однако денежное поощрение будут получать исключительно активные пользователи.

Руководство портала полагает, что такая мера позволит простимулировать более активное поведение пользователей на сайте и взаимодействие с контентом. К примеру, посетителям Tube8 заплатят за регистрацию, подписку на каналы актеров, просмотры порнороликов, оценки и комментирование фильмов.

"Оплата за просмотр порно — несбыточная мечта, о которой каждый мечтал хоть раз, но до конца не осознавал. Теперь, с введением VIT, мы начинаем сдвигать парадигму того, как люди привыкли потреблять развлечения для взрослых", — заявил представитель портала Роберт Тернер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Pornhub рассказали, в каких странах отказывались от порно во время матчей ЧМ-2018.