Игра не в те ворота. В Китае пара годы напролет пыталась завести ребенка, занимаясь анальным сексом

Иллюстративное фото/ South China Morning Post

В Китае 26-летний муж и 24-летняя жена пытались зачать ребенка в течение четырех лет, занимаясь по ошибке анальным сексом.

Соответствующее сообщение опубликовали журналиста портала Metro. Супружеская пара, проживающая в городе Биджа, была вынуждены обратиться за помощью к медикам − чтобы выяснить, почему они никак не могут зачать ребенка

Акушер Лю Хунмей, выслушав супругу, сперва предположил, что от гинекологического заболевания. И был крайне шокирован, когда провел осмотр – оказалось, женщина после нескольких лет брака является девственницей. При этом ее анальное отверстие было в "три пальца шириной", поскольку пара практиковала именно такой вид интимных отношений четыре года.

Акушер объяснил незадачливым супругам их проблему и выдал справочник по сексу. Через несколько месяцев он получил известие, что они успешно зачали ребенка. Благодарные супруги также подарили медики 100 яиц и живую курицу.

Напомним, ранее эксперты рассказали, чем чреват для женского здоровья анальный секс.