Идеи праздничного маникюра и причесок на 1 сентября с наглядными фото и обучающими видео

Уже на этой недели украинцы отмечают 1 сентября-2018. Впрочем, для кого-то линейку ко Дню знаний перенесут на понедельник, 3 сентября.

Мы уже писали о том, как сэкономить на сборах ребенка в школу. Хотя, чтобы собрать ребенка в школу, нужно приготовить минимум 4000 гривен.

В сегодняшнем материале "Главред" сделал подборку идей, которая поможет празднично выглядеть на День знаний-2018. Синоптики обещают жаркую и преимущественно сухую погоду на 1 сентября-2018, так что не придется прятать праздничную прическу под шапку или зонт.

Маникюр в школу лучше делать в одном из стилей:

на короткие ногти простой маникюр в нейтральных цветах (бежевые, розовые, белые);

с тематическими яркими рисунками — нанести на ногти карандаши, учебники, глобусы и т.п.

Что касается причесок на 1 сентября, то для девочек помладше универсальным решением станут прически на 1 сентября с бантами, а для девчонок постарше – праздничные локоны или элементарный ретро-пучок. Вот несколько видео, как делать прически на 1 сентября: