Стало известно, что украинцы и украинки чаще всего закупают в секс-шопах

Секс-шоп. Иллюстративное фото / UDF.by

Старейший украинский секс-шоп "Насолода" подготовил подборку информации о сексуальных предпочтениях жителей страны.

Как сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на владелицу заведения Татьяну Юрченко, лидерами продаж уже много лет являются механические вибраторы и дилдо (фаллоимитаторы). Самые популярные размеры – 18 сантиметров, а длина самого большого приобретенного экземпляра составляла 90 сантиметров. Кроме того, в последнее время украинцы активно раскупают секс-гаджеты, которыми можно управлять при помощи смартфона.

Вторыми по популярности на украинском рынке интимных товаров − анальные игрушки (пробки, бусы и шарики).

На третьем месте − вагинальные шарики (металлические или силиконовые), на четвертом месте – откровенное белье, костюмы и аксессуары для ролевых игр.

И замыкает топ-5 популярных среди украинцев интимных игрушек BDSM-атрибутика. Причем, по имеющимся данным, около 50% посетительниц секс-шопов "загоряются" от идеи жесткого интима.

Напомним, ранее "доминатрикс" рассказала, как правильно заниматься BDSM-сексом.