"Заставлял смотреть на его интимные ласки с женой". Дочь Джобса рассказала о непристойной привычке отца

Стив Джобс с дочерью Лизой / The Sun

40-летняя журналистка Лиза Бреннан-Джобс заявила о том, что ее отец, легендарный основатель и руководитель корпорации Apple Стив Джобс, некогда заставлял ее присутствовать во время интимных ласк между ним и его тогдашней супругой.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида The Sun. По словам Лизы, отец целовал и гладил по груди свою супругу, и при этом запрещал дочери покидать комнату.

Бреннан-Джобс уже в ближайшее время планирует выпустить мемуары "Расти как Джобс". Большая часть книги будет посвящена ее отношениям с отцом-миллионером.

Пока же Лиза рассказала, что, находясь при смерти от онкологического заболевания, Стив Джобс сказал ей: "От тебя пахнет туалетом". Кроме того, женщина пожаловалась, что отец отличался исключительной жадностью и практически никогда не давал ей лишних денег. "Оставайся здесь. У нас семейный момент. Важно, чтобы ты пыталась стать частью этой семьи"

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тим Кук, преемник Стива Джобса в Apple стал самым высокооплачиваемым боссом в США.