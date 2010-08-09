На шахте в Луганской области умер горнорабочий

Сегодня в Луганской области на шахтоуправлении «Луганское» (ГП «Луганскуголь») на рабочем месте умер горнорабочий по ремонту горных выработок 1953 года рождения. Об этом сообщил технический инспектор труда Укруглепрофсоюза при Луганском теркоме Николай Бручко, информирует УНИАН. По словам Бручко, при зачистке осыпавшейся горной массы у бункера поверхностно-технологического комплекса предприятия горняк почувствовал резкое недомогание. «Несмотря на оперативно оказанную помощь врачей реанимационно-противошоковой группой, спасти шахтера не удалось», - сказал Бручко, добавив, что причину смерти горняка устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Более точные обстоятельства трагедии выясняются комиссией специального расследования с участием органов Профсоюза, отметили в Профсоюзе работников угольной промышленности Украины.