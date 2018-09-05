Глубокий анус. В Италии мужчина засунул себе в задний проход 60-сантиметровый искусственный пенис

5 сентября 2018, 03:44

Даже врачи не сразу смогли помочь бедолаге.

Рентгеновский снимок белолаги / Twitter

В итальянском городе Милан 31-летний мужчина подверг свой сфинктер и кишечник нешуточным испытаниям, неудачно пытаясь удовлетворить себя интимной игрушкой.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида DailyMail. По их данным, 60-сантиметровый фаллоимитатор полностью застрял в брюшной полости бедолаги. В течение суток испугавшийся позора итальянец самостоятельно пытался извлечь его, преодолевая сильную боль, однако в конечном итоге все равно был вынужден обратиться к медикам.

Врачи сперва никак не могли помочь пострадавшему − из-за слишком гладкой поверхности и большого размера фаллоимитатора. Им пришлось изобретать некий аналог ковбойского лассо, с помощью которого игрушку и достали из заднего прохода. Благодарного пациента сразу же отпустили восвояси.

Лассо
То самое лассо / BMJ Case Reports

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Австралии продали самый дорогой фаллоимитатор в мире.

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