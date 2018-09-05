Фотограф рассказала и показала, как делаются "откровенные" и "влюбленные" фото в соцсетях

Датский фотограф Мари Хильд в рамках своего проекта сделала целую серию откровенных снимков с незнакомцами – для того, чтобы продемонстрировать, насколько ложными могут быть чувства, демонстрируемые в соцсетях.

Моделей для съемки Хильд разыскала через платформу онлайн-знакомств Tinder. Полученная серия снимков получила название Lifeconstruction, сообщает портал Birdinflight.

"Тенденция поддерживать определенный образ в соцсетях мешает нам быть открытыми. Мне было интересно, насколько убедительными выйдут эти снимки, и хотелось обратить внимание, как легко создать ложное впечатление у подписчиков. Хочу, чтобы люди поняли, что на этих платформах нет глубины - потому что в них отсутствует правда и понимание, что происходит на самом деле", − заявила Хильд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, зачем женщины делают откровенные снимки.