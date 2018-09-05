Батюшка-охальник. В России священник рассказывал, как правильно смотреть порно и выбирать нижнее белье

Протоиерей Владимир Головин / Сайт Владимира Головина

В России священнослужителя РПЦ, протоиерея Владимира Головина отстранили от богослужений из-за "продолжения деятельности, вносящий соблазн в жизнь церкви".

Соответствующее сообщение было опубликовано в канале Life Shot мессенджера Telegram. Поводом для отстранения протоиерея стал видеоролик, в котором он настоятельно советует женщинам смотреть порнографические фильмы вместе с мужчинами.

Кроме того, Головин ранее отличался экстравагантными советами вроде того, что богослужебные гимны нужно петь во время секса, а также рассказывал о том, какое нижнее белье стоит приобретать.

В конечном итоге в Чистопольской и Нижнекамском епархии выпустили указ, где запретили протоиерею служение, ношение рясы и креста на трехмесячный срок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США учитель-священник "развел" на секс школьницу