Ананасы в сисянском. В Сети стал популярным эротический флешмоб с обнаженными грудями и фруктами

В социальной сети Instagram с гигантской скоростью набрал популярность новый эротический флешмоб с хэштегом #pineappleboobs − со снимками на которых девушки прикрывают свои обнаженные бюсты ананасами.

Соответствующее сообщение было опубликовало журналистами британского таблоида The Sun. Достоверно неизвестно, кто запустил этот тренд. Наиболее вероятным кажется гипотеза, что толчок флешмобу дала актриса Алекс МакГрегор, прикрыла свою грудь свежими ананасами два года назад.

Напомним, ранее сообщалось о том, что соцсети покоряли флешмобы с обнажением ягодиц и с широко раздвинутыми ногами.