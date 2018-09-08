Устращающая сексуальность. В сеть залили фотопроект о тайных интимных фантазиях

Американский фотограф Паркер Дэй закончила проект о сексуальных желаниях, которые могут пугать, вызывать отвращение или же возбуждать.

Как сообщает портал Birdinflight, все герои и участники проекта − реальные люди, которых Паркер отыскала в соцсети Instagram.

"Мой проект - снимки эксцентричных персонажей, которых я и придумала. Коллекция состоит из ста портретов - именно столько мне было нужно, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность как художницы. Персонажи содержат в себе часть моей личности, то, что привыкла скрывать. Выбор образов не случаен: я пыталась сделать так, чтобы человек чувствовал вибрацию и взаимодействие с вещами, с которыми фотографируетс4я", − заявила фотограф.

Напомним, ранее ученые выяснили, зачем женщины делают откровенные снимки, а также рассказали о самых популярных сексуальных фантазиях мужчин и женщин.