Притвориться Козерогом и стать Раком. Популярный порносайт запустил секс-гороскоп

Лототип проекта / mashable.com

Популярный американский интернет-портал для взрослых YouPorn выпустил специальное приложение-гороскоп – исключительно на секс-тематику.

Он расскажет о сексуальной совместимости с другими знаками зодиака и даст прогноз на месяц, сообщают журналисты портала Mashable.

Проект получил очевидное название SexZodiac. В нем содержатся актуальные прогнозы на каждый из месяцев в году. К примеру, как совместимы в постели те или иные знаки Зодиака, в чем они могут добиться успеха и в чем рискуют потерпеть неудачу.

Естественно, что благодаря SexZodiac интернет-пользователи смогут "прикинуть" лучшее для занятий сексом время и место.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астрологи назвали знаки Зодиаки, которые склонны к изменам, а также о том, какие знаки Зодиака самые страстные.