"Сделаю все, чтобы снизить рост доходов": Гойсман оконфузился, раздавая очередные обещания

Владимир Гройсман / "УНИАН"

Премьер-министр Владимир Гройсман допустил оговорку в сообщении в Twitter, пообещав "снизить рост реальных доходов".

Позднее досадное сообщение было удалено, однако в Сети по-прежнему можно посмотреть забавную оговорку премьера.

"Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов", - было написано в Twitter Гройсмана.

При этом пользователи в Сети едко отреагировали на сообщение Гройсмана:

"Реально доходи зростають лише у прокурорів, суддів, податківців депутатів та особисто ваші", "Не зрозумів. Як це? Знизити інфляцію та зростання реальних доходів??", "Будь ласка, трохи детальніше про механізми "зниження інфляції і зростання реальних доходів", "Воровали бы меньше, с контрабандой боролись бы,- не надо было теперь ныть в прямом эфире...Забирай своего земляка и валите в Винницу, рынки раздевайте", "Да нечего вы не сделаете..чешите языками одно а делаете другое", говорится в комментариях под неудачным сообщением премьера.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гройсман опозорился, поздравив Днепр с днем города фотографией Киева.