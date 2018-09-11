В Австралии несколько учеников шантажом склонили учительницу к сексу

Иллюстративное фото / AliExpress.com

В австралийском городе Армидейл 25-летняя учительница оказалась в самом центре секс-скандала из-за интимных отношений с учениками в возрасте от 15 до 17 лет.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail. Во время суда девушка обвинила в инциденте самих школьников. По словам педагога, они склоняли ее к интимной близости с помощью шантажа.

Изначально учительница переспала добровольно лишь с одном из учеников. За это преступление она провела в тюрьме уже полтора года. Однако родители подростков подали в суд и на руководство школы — по их мнению, его представители тоже должно понести ответственность за случившееся.

Во время перекрестного допроса в штате Новый Южный Уэльс педагог заявила, что после первого секса с подростком его друзья начали ее шантажировать, угрожая рассказать об интимной связи родителям и другим учителям. В результате девушка была вынуждена заняться сексом еще с четырьмя подростками.

Читайте такжеВ США учительница соблазнила ученика и сняла секс на видеоСлова учительницы были подтверждены перепиской подростков из мессенджеров. Те свои сексуальные фантазии, связанные с учительницей и обещали обвинить его женщину в изнасиловании, если их связь "выплывет наружу".

В результате суд приговорил девушку к двум годам условного заключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США учительница совратила школьника, засыпав его своими интимными фото.