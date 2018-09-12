Фотограф запечатлел постояльцев мотеля голыми и полуобнаженными: опубликованы снимки

Известный французский фотограф Тибо Бунуст закончил съемки и показал результаты своего проекта "Мотель-серия".

Соответствующее сообщение опубликовал портал Cameralabs. Бунуст долгое время снимал постояльцев одной комнаты мотеля. Причем некоторые согласились ему позировать в обнаженном и полуобнаженном виде.

По словам Бунуста, каждый постоялец переживает свою, приватную историю в мотеле. Однако есть у них одна общая склонность − к одиночеству, углубленности в себя и удаленности от мира.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фотограф рассказала и показала, как делаются откровенные фото в соцсетях.