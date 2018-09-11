В США порнозвезда "светанула" прелести в пеньюаре и побаловалась с подругой: горячие фото

Известная американская актриса XXX-фильмов Тори Блэк приняла участие в "горячей" рекламной фотосессии.

Частью снимков она поделилась со своей более чем полуторамиллионной армией подписчиков в соцсети Instagram. Девушка принимала различные соблазнительные позы перед объективом, одетая в откровенный и кружевно-ажурный черный пеньюар. На паре фото к Блэк присоединилась напарница – актриса Литтл Кэприс (в пер. с англ. "Маленький каприз"), которая не уступала ей в раскованности.

К слову, девушки снимались в рекламных материалах для популярного сайта для взрослых Vixen.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США грудастая порнозвезда решила стать рестлершей.