"За марихуану и закуску". В США Илона Маска зазывают сняться в порно

Илон Маск / Reuters

Известная американская порностудия XBlaze обратилась к известному коммерсанту-инноватору Илону Маску, недавно покурившему "косяк" с марихуаной в прямом радиоэфире, сняться в XXX-фильме.

Соответствующее сообщение опубликовали британские журналисты The Sun. По данным журналистов, гендиректор студии Джефф Диллон написал эксцентричному предпринимателю письмо, где предложил за съемки в порно 150 тысяч долларов США и "приятные бонусы" − марихуану и закуски к ней.

Также Дилон заявил о том, что творческий коллектив студии всерьез задумывается над съемками порнографической пародии, основанной на любви Маска к строительству тоннелей − четко в рамках фрейдистской теории.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Маск намерен запускать не только корабли, но и пассажиров в них.