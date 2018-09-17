Красивые обнаженные модели показали фотографу свои прелести: опубликованы снимки

Фотограф Майк Стейси (Австралия) поделился с общественностью результататами своего фотопроекта, посвященного красоте женского тела.

На своей личном он выложил снимки, как правило, черно-белые, изящных барышень в изысканной обстановке.

По словам Стейси, фотографией он занимается с конца 1980-х и долгое время запечатлевал пейзажи. Однако уже в нулевые года всерьез заинтересовала ню-снимами и эротикой. Кроме того, фотограф пренебрегает "цифрой" в пользу "теплой ламповой пленки".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть выложили снятый в Киеве откровенный фотопроект о сексе девушек.