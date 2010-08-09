В Москве из-за аномальной жары в два раза возросла смертность

В Москве в условиях аномальной жары и смога от подмосковных пожаров в два раза возросла смертность. Ежедневно в городе умирают до 700 человек, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Андрей Сельцовский, информирует Радио «Свобода». Некоторого улучшения экологической обстановки в городе ожидают к среде, когда сменится ветер и отнесет дым и гарь от столицы. В России действует более 500 лесных пожаров, 42 из них - в Подмосковье. В тушении пожаров задействованы более 150 тысяч человек, в том числе спасатели из Болгарии. В Челябинской области горят около 10 гектаров леса у города Снежинска, где находится Российский федеральный ядерный центр. В МЧС России заявляют, что угрозы объектам центра нет.