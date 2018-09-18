Победившая анорексию девушка-модель устроила сексуальную фотосессию

Американка Хэтти Бойдл, прославившаяся после того, как сумела одолеть анорексию, теперь работает фитнес-моделью и делится в Instagram откровенными снимками с сотнями тысяч подписчиков.

В подростковом возрасте Хетти весила 26 килограммов и только благодаря помощи врачей и долгому лечению справилась со своей болезнью.

Сейчас Бойдл принимает участие в международных соревнованиях по фитнесу и получает многочисленные титулы от специализированных изданий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "горячая" фитнес-модель показала новые откровенные снимки.