В Сеть выложили подборку черно-белых снимков обнаженных красоток

Известный французский фотограф Люсьен Клергу сделал достоянием общественности свой очередной эротический проект − "Афродиты".

Обнаженная натура всегда занимала исключительное место в его творчество, сообщает портал "Газета". Однако "Афродиты" выделяются на этом фоне. Также известно, что некоторые из этого проекта даже планируется включить в учебную программу художественных вузов.

К слову, в профессиональных кругах Клергу прославился изобретательным подходом к фотосъемке, мастерством в выстраивании кадра, а также активным использованием света и тени.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть выложили снятый в Киеве откровенный фотопроект.