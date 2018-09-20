Туго обтянутые попы и груди. В Сеть выложили подборку фотоснимков со скандального фестиваля

В австралийском мегаполисе Сиднее в последний раз стартовал фестиваль Defqon.1, широко известный свободой правил и скандальной репутацией участников.

Как сообщают местные СМИ, за все годы, которые существует мероприятие, несколько десятков человек пострадали от передозировки наркотиками, а двое даже ушли из жизни. После этого сиднейские чиновники запретили проведение фестиваля в будущем.

Большинство девушек посещали Defqon.1 в очень откровенных нарядах (в том числе и купальники-бикини), а мужчины надевают забавные костюмы в стиле разных персонажей поп-культуры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети показали шокирующий вид пляжа популярного фестиваля Казантип.