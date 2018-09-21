Учительница, обвиненная в сексе с учеником, напишет мемуары о своей истории

Педагогику, правда, женщине пришлось покинуть окончательно.
В США экс-учительница, 30-летняя Джилл Ламонтейн, обвиненная в сексе с 17-летнем учеником, напишет книгу мемуаров.
Соответствующее сообщение опубликовало издание Daily Star. По данным журналистов, из-за всей истории Ламонтейн, проработавшая в школе Кеннебанка (штат Мэн) пять лет, была вынуждена покинуть педагогику.
Школьник во время суда рассказал, что якобы занимался сексом с учительницей у нее дома и в школе. Женщина в ответ назвала его фантазером. Присяжные встали на ее сторону и признали невиновной.
"Я не получу обратно свою работу, деньги, которые заплатила за адвокатов, и прежнюю себя. Я не могу избавиться от этой травмы. Я невиновна, вот и все. Поэтому решила написать книгу", − сказала Ламонтейн.
Напомним, ранее сообщалось о том, что порнозвезда Сторми Дэниэлс откровенно рассказала в мемуарах о сексе с Трампом.