Учительница, обвиненная в сексе с учеником, напишет мемуары о своей истории

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В США экс-учительница, 30-летняя Джилл Ламонтейн, обвиненная в сексе с 17-летнем учеником, напишет книгу мемуаров.

Соответствующее сообщение опубликовало издание Daily Star. По данным журналистов, из-за всей истории Ламонтейн, проработавшая в школе Кеннебанка (штат Мэн) пять лет, была вынуждена покинуть педагогику.

Школьник во время суда рассказал, что якобы занимался сексом с учительницей у нее дома и в школе. Женщина в ответ назвала его фантазером. Присяжные встали на ее сторону и признали невиновной.

"Я не получу обратно свою работу, деньги, которые заплатила за адвокатов, и прежнюю себя. Я не могу избавиться от этой травмы. Я невиновна, вот и все. Поэтому решила написать книгу", − сказала Ламонтейн.

Джилл Ламонтейн / Kennebunk Police Department

Напомним, ранее сообщалось о том, что порнозвезда Сторми Дэниэлс откровенно рассказала в мемуарах о сексе с Трампом.