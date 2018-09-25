В Англии тучные супруги развалили дом во время занятия сексом

Именно так все и выглядело / Mirror



В легендарной английском городе-порте Ливерпуль муж и жена, страдающие от лишнего веса, с такой страстью и силой занимались любовью, что развалили собственный трехэтажный дом.

Такое сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Mirror. По данным журналистов, вес супруга составляет 290 килограмм, а супруги – 200.

Когда пара предавалась страсти на кровати любовью, межэтажное перекрытие треснуло и охваченные страстью муж с женой вместе с кроватью и грудами бетона провалились на первый этаж. Однако сильно они не пострадали – лишь мужчина отделался переломом ноги.

Он уже заявил журналистам, что намеревается полностью отстроить дом. Правда, спасатели дали мужчине совет заниматься сексом с женой либо на первом этаже, либо и вовсе в подвале с надежным полом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, как можно заниматься сексом дольше, а также поведали, стоит ли заниматься сексом на первом свидании.