Голые и обнаженные. В Сеть "залили" снимки, посвященные жизни нудистов

Екатерина Дереглазова сделала достоянием общественности свой новый фотопроект, главными героями которого стали нудисты.

По словам фотографа, такие люди, иначе называемые еще натуристами, вовсе не "порнографы" и "эксгибиционисты", а личности, которые гармонично воспринимают себя, свое тело, свой характер и интеллект, сообщает портал Birdinflight.

Моделей для проекта Дереглазова отыскала в среде знакомых и через социальные сети. "Мне стало интересно, в каких отношениях со своим телом любители обнажаться, что они думают о связи нудизма и эротики. Оказалось, что большинство нудистов спокойнее в обществе, на пляже или дома, чем обычные люди. Мало кто из них мечтает шокировать голым телом окружающих", − сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть "залили" фото голых сексуальныъ девушек на летнем отдыхе.