Мячи и груди. Британские спортсмены-студенты снялись в эротическом календаре

Группа спортсменов из легендарного Кембриджского университета (Великобритания) устроили "горячую" акцию − снялись обнаженными для благотворительного календаря.

Как сообщают британские СМИ, в откровенной фотосессии принимали участие студенты, которые входят в сборные Кембриджа по волейболу, лыжам, лакроссу, фехтованию и футболу.

Причем студентки фотографировались в читальном зале библиотеки, а самые смелые отснялись даже в холле университета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что австралийские пожарные выпустили умилительно-эротический календарь.