Молодые и голые дикарки под водой. В Сеть "выложили" подборку плавающих обнаженных моделей

Фотограф Кейт Беллм опубликовала результаты своего проекта "Подводный мир" – снимки обнаженных моделей под водой.

"Я живу в лесу, на горе, у моря, поэтому я использую для вдохновения цветы, воду, камни - все, что наполняет мою повседневную жизнь", − цитирует фотографа портал Cameralabs.

По словам Беллм, она фотографирует в жанрах модной, рекламной, пейзажной, редакционной и эротической фотографии. Заниматься проектом "Подводный мир" ей было весело и сложно в одно время.

Напомним, ранее сообщалось о том, что красивые обнаженные модели показали фотографу свои прелести.