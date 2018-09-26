Топ-3 травм, которые люди чаще всего получают во время секса

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Занятие сексом со всей возможной страстью часто приводит к травмам различной степени тяжести.

Журналисты западного издания Superdrug провели опрос среди своих читателей, мужчин и женщин, со средним возрастом 34 года – ради того, чтобы выяснить с какими травмами им приходилось сталкиваться в результате занятий сексом.

Оказалось, что практически все респонденты (99%) хотя бы раз в жизни сталкивались с неприятными последствиями секса. Чаще всего люди травмировали головы (некоторые даже после сталкивались лбами и теряли сознание).

Вторая наиболее популярная секс-травма – растяжение мышц, которое получается из-за недостатка гибкости, крайне необходимой в некоторых позах. На третьем месте − жжение на коже, возникающее после занятий сексом на шероховатых поверхностях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что секс-педагог объяснила, когда начинать сексуальную жизнь, а секс-терапевт рассказала, сколько людям стоит иметь сексуальных партнеров.