IQOS как альтернатива сигаретам и вейпу: преимущества и недостатки

Общество давит на курильщиков. Акциз на сигареты растет, друзья присылают ссылки на статьи и книги "Как бросить курить", дома запрещают курить на кухне. Хочется прямо взмолиться: о бедном курильщике замолвите слово!

Мы – люди, которые курят, воспринимаем курение (или не курение) как личное и сознательное решение каждого. Мы не навязываем свой выбор окружающим и не пропагандируем вредные привычки. И если мы хотим продолжать курить, то это наше личное дело. Но большинству из нас хотелось бы делать это с наименьшим вредом себе и с наибольшим уважением к окружающим.

Благо, современные технологии идут навстречу нашим желаниям. Об одном из таких решений поговорим ниже: в руки редакции пришла электронная система нагревания табака IQOS от Philip Morris International, непохожая ни на традиционные сигареты, ни на вейпы.

Об авторе:

Александр Дымань, редактор. Курю почти 20 лет. Основная причина теста - не хочу бросать курить, но хочу получать от курения меньший вред. Попытка сменить сигареты на самые легкие - это не то. Во-первых, уменьшение вреда от такой меры сомнительно. Во-вторых, оказалось, что курить их я попросту не могу. Дело даже не в том, что "единички" оказались слишком легкими, в конце концов, это дело привычки, но, даже перепробовав несколько марок сигарет, я не мог избавиться от ощущения, что курю не табак, а спрессованные газетные вырезки, причем иногда предварительно промоченные в бензине.

Почему IQOS, а не вейп?

Раньше, если ты хотел сменить сигареты на что-то менее вредное, первым делом ты пробовал вейп или электронную сигарету. Меня вейпы меня не устраивают по двум причинам – из-за вкуса смесей, которые похожи на что угодно, только не на табак, и необходимости регулярного ухода. Кроме того, вейпы не прельщают меня чисто эстетически: их я нахожу уродливым и не выглядящими солидно устройствами. Да и регулярные проблемы с ними – протекающие баллоны, замена ватки, сгорающий испаритель – и сама мысль, что после простой привычной сигареты придется возиться с настройками обдува, подачей жидкости и регулированием мощности, заставляет держаться от них подальше.

IQOS, судя по доступной информации, должен быть значительно понятнее и приятнее курильщику.

Что такое IQOS?

Не традиционная сигарета и не вейп – это система нагревания табака. Смысл заключается в том, что табак при использовании девайса не горит, а только нагревается до температуры 300-350 градусов Цельсия. Этой температуры достаточно, чтобы человек смог почувствовать вкус табака, но при этом не вдыхать смолы, дым и другие вредные вещества.

В инструкции указывается, что IQOS хватает на 10-14 затяжек в зависимости от их силы или шесть минут непрырывного использования, после чего устройство самостоятельно выключается. Как показала недельная практика, это соответствует действительности.

Приступаем к тестированию

Инструкция к девайсу прилагается, но разобраться в использовании не составит труда и без нее. Система состоит из похожей на мундштук "трубки"-держателя длиной в палец, куда вставляется небольшой стик с табаком, и "кармана", где девайс хранится. Последний служит зарядным устройством. Полного заряда хватает примерно на день – по крайней мере, если выкуриваете около пачки в день. Все выполнено из дорогого матового пластика, приятно на ощупь и выглядит стильно. Качество вполне соответствует цене устройства.

Во время теста я попробовал все четыре вкуса - Purple Label (лесные ягоды), Yellow Label (классический), Turquoise (ментоловый) и Amber Label (насыщенный). Разумеется, предпочтения тут зависят от личных вкусов, но Purple и Turquoise я решительно отверг после первых же тестов – по мне они были слишком "на любителя" и напомнили дамские ментоловые сигареты. Amber и особенно Yellow понравились гораздо больше. Тут надо сделать оговорку: для человека, который привык к крепким сигаретам выше "четверки", стики IQOS какое-то время кажутся легкими. Принципиальным ковбоям с плакатов "Мальборо" тут не место. Привыкнуть придется и к чистому табаку, ко вкусу которого не примешиваются вкус гари и горящей бумаги. Лучше он или хуже вопрос дискуссионный, но он немного отличается.

IQOS: юзабилити, Внешний вид и качество сборки

После стонов о проблемах в использовании вейпов, в IQOS приятно удивило удобство: заряженный "чарджер" с хранящимся в нем держателем достаточно компактный (размером в пол-ладони), легкий и удобно ложится в карман, стики просто вставляются и вынимаются, девайс вибрацией дает понять, когда можно использовать и когда пора закругляться, после чего самостоятельно выключается. Заряжается от обычного USB-разъема. На торце есть индикаторы заряда, а также индикатор режима самоочистки нагревательного элемента. В комплекте идут два "ершика" для очистки. Все наглядно и просто.

Обнаруженные недостатки IQOS

Нельзя выкурить одну за другой две сигареты подряд. Для заядлого курильщика это будет особенно актуально на первых порах, когда накуриться одним относительно легким стиком IQOS не получится. После окончания одного сеанса необходимо вернуть держатель в зарядное устройство и ждать подзарядки около двух минут. Если время для перекура ограничено – это раздражает. Но через какое-то время привыкаешь.

Краткие впечатления и итоги

В целом это был позитивный опыт, прежде всего потому, что удовольствие от курения в этом случае у меня растянулось: если на обычную сигарету у меня уходило 7-8 затяжек, то IQOS выдерживал от 10 до 14. Вторую сигарету я обычно закуривал, когда первая догорела, а кофе в чашке еще оставался. К тому же, в отличие от тлеющей сигареты, стик не расходуется, пока не происходит затяжка, так что проблема "еще по одной?" решилась сама собой. Другой плюс – уже к середине обычной сигареты я вдыхал горяченный воздух, а ближе к ее концу мог вовсе обжечь губы. Здесь такой проблемы, разумеется, нет.

Ко вкусу аэрозоля IQOS я привык быстро, и после него обычные сигареты оставляли "картонный", сухой и, говоря прямо, противный привкус гари. Тем не менее, это вопрос привычки, поскольку в начале теста казался необычным вкус самих стиков.

Первый раз, до личного тестирования, я увидел, как IQOS использует его обладатель. Поскольку дело происходило в помещении, человеку пришлось меня заверить, что системы пожаротушения не включатся, а запаха не останется: "Мне врачи позволяли использовать его в госпитале на больничной койке", сказал он. Так и есть: IQOS будет особенно ценен для тех, кому надоело ради перекура выходить на улицу или на балкон, особенно в холодную пору. Тут нет пепла и воняющих пепельниц (табачный запах стики, понятно, оставляют, но не настолько резкий), нет дыма, запах чувствуется слабо и не остается на волосах и одежде. Можно использовать и дома без боязни "провонять" всю квартиру сигаретным дымом, и в автомобиле, не опасаясь, что дым будет раздражать глаза, и – барабанная дробь! – можно использовать IQOS даже в постели.

О меньшей вредности IQOS по сравнению с обычными сигаретами не берусь судить, но справедливость утверждения, что после стиков возвращаться к обычным сигаретам совершенно не хочется, я испытал на себе: после нескольких дней использования IQOS первая же обычная сигарета спустя уже две затяжки была затушена и выброшена в урну.

Если вы хотите сохранить тягу к ритуалу, при этом не отказываясь от никотина, но желая избавиться от вышеперечисленных недостатков обычной сигареты – вам сюда. Тем более, что риска выбросить деньги на ненужную вещь нет - вы можете заказать бесплатный тест IQOS на официальном сайте iqos.ua. Думаю, результатом вы будете приятно удивлены.