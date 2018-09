"Боузер с сиськами": кто такая Боузетта и почему ее на порносайтах стали искать на 6000% раз чаще

Известный порносайт YouPorn опубликовал статистику поисковых запросов пользователей.

Согласно графику за последние несколько дней количество интересующихся Боузеттой - женской версией злодея Боузера из игр серии Супер Марио - возрасло до небес.

По данным сайта, в понедельник 24 сентября число запросов выросло на 2900%, а на следующий день — на 5849%.

При этом, согласно графику, к успеху Боузетта пришла в последние два дня - раньше запросы отсутствовали вовсе.

История началась с того, что японская компания Nintendo, которой принадлежат права на серию игр о Марио, опубликовала трейлер игры New Super Mario Bros. U Deluxe, в котором персонаж, надев Суперкорону, превратиться в Пичетту, точную копию Принцессы Пич.

Но поводом для всеобщего хайпа и вокруг выдуманного персонажа стал короткий комикс, который в своем инстаграме опубликовал художник ayyk92: в нем принцесса Пич отвергает ухаживания Марио, после чего антогонист Боузер надевает всю ту же Суперкорону из трейлера и превращается в Боузетту и начинает крутить роман с легендарным водопроводчиком.

Комикс обрел вирусную популярность и получил почти 200 тысяч лайков и 90 тысяч ретвитов.

После этого своими версиями Боузетты начали делиться и другие фанаты игры, а также художники, публиковавшие рисунки в twitter, reddit, drawingart, на фэндомных ресурсах и форумах. Количество артов, посвященных Боузетте, уже исчисляется тысячами.

Разумеется, после появления феномена моментально появились люди, его высмеивающие или иронизирующие над ним:

Хэштег "Bowsetta" занял первое место в трендах японского сегмента Твиттера.

I had to #Bowsette too #pixelartpic.twitter.com/mjV3fh7wG2