"Боузер с сиськами": кто такая Боузетта и почему ее на порносайтах стали искать на 6000% раз чаще

После того, как вымышленная героиня Mario стала популярна, акции Nintendo выросли почти на 5%.
Известный порносайт YouPorn опубликовал статистику поисковых запросов пользователей.
Согласно графику за последние несколько дней количество интересующихся Боузеттой - женской версией злодея Боузера из игр серии Супер Марио - возрасло до небес.
По данным сайта, в понедельник 24 сентября число запросов выросло на 2900%, а на следующий день — на 5849%.
При этом, согласно графику, к успеху Боузетта пришла в последние два дня - раньше запросы отсутствовали вовсе.
История началась с того, что японская компания Nintendo, которой принадлежат права на серию игр о Марио, опубликовала трейлер игры New Super Mario Bros. U Deluxe, в котором персонаж, надев Суперкорону, превратиться в Пичетту, точную копию Принцессы Пич.
Но поводом для всеобщего хайпа и вокруг выдуманного персонажа стал короткий комикс, который в своем инстаграме опубликовал художник ayyk92: в нем принцесса Пич отвергает ухаживания Марио, после чего антогонист Боузер надевает всю ту же Суперкорону из трейлера и превращается в Боузетту и начинает крутить роман с легендарным водопроводчиком.
Комикс обрел вирусную популярность и получил почти 200 тысяч лайков и 90 тысяч ретвитов.
После этого своими версиями Боузетты начали делиться и другие фанаты игры, а также художники, публиковавшие рисунки в twitter, reddit, drawingart, на фэндомных ресурсах и форумах. Количество артов, посвященных Боузетте, уже исчисляется тысячами.
Разумеется, после появления феномена моментально появились люди, его высмеивающие или иронизирующие над ним:
Хэштег "Bowsetta" занял первое место в трендах японского сегмента Твиттера.
Вкину масенькую капельку в этот бурлящий океан. #bowsettepic.twitter.com/c3poD9TGqJ— Caramell Prince (@CaramellPrince) 26 сентября 2018 г.
Новый день. Новая вайфу. #Bowsettepic.twitter.com/uaBa7NZuKW— Rounion (@NastyaGenesis_) 25 сентября 2018 г.
я ни о чем не жалею#クッパ姫 #Bowsettepic.twitter.com/dTclh1SX5e— NdDcd (@tirami_k) 26 сентября 2018 г.
I had to #Bowsette too #pixelartpic.twitter.com/mjV3fh7wG2— glauber kotaki (@unseven) 27 сентября 2018 г.
Вскоре и девушки начали косплеить новую героиню.
В итоге после старта флэшмоба акции Nintendo выросли больше, чем после сентябрьской презентации Nintendo Direct.
Сама игра New Super Mario Bros. U Deluxe выходит на Nintendo Switch 11 января 2019 года.