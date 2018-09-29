В Британии полицейский занялся сексом с адвокатом в комнате для допросов

Иллюстративное фото / Mid-Day

В Великобритании, в Южном Уэльсе, 42-летний инспектор полиции Рик Прайс занимался сексом в рабочее время с адвокатом Рейчел Пуднер – в комнате для допросов.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail. Согласно обнародованным данным, любовники решили, что комната для допросов не понадобится никому в ближайшее время и занялись там сексом.

Однако, на их беду, микрофоны оказались не выключены и звуки любовных утех записывались на специальные устройства в соседней комнате.

После вспыхнувшего скандала Прайсу пришлось подать в отставку после 22 лет работы в полиции. Пуднер пока не сообщала о своем решении закончить адвокатскую практику. Однако у нее серьезные семейные проблемы – муж и двое детей ее адюльтер не оценили.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Британии занялась сексом на крикетном "детском" поле.