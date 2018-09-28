Любовник-террорист. В Италии во время секса умер мужчина, переспавший с 6 тысячами женщин

Маурицио Занфанти / The Nepal Herald

В Италии во время секса с молодой подругой умер Маурицио Занфанти (Maurizio Zanfanti) – пресловутый "Ромео из Римини"

Такое сообщение опубликовали журналисты портала Metro. Мужчина был известен своими любовными похождениями и утверждал, что за десятки лет "половой карьеры" ему удалось заняться с шестью тысячами женщин. Свою карьеру "любовника-террориста" он якобы начал в 17 лет, когда работал в ночном клубе в городе Римини.

Занфанти утверждал журналистам, что считал курортный сезон удачным, если ему удавалось заняться сексом с двумя сотнями женщин. Максимальная вершина, которая покорилась этому "Ромео" — 207 представительниц "прекрасного пола" за сезон.

Мужчина умел на 64-м году жизни, занимаясь сексом с 23-летней туристкой. Внезапно у него произошел сердечный приступ. Его партнерша вызвала бригаду скорой помощи, но врачи не сумели помочь престарелому "Ромео". По словам друзей Занфанти, тот точно хотел бы умереть именно так − "лаская девичьи прелести".

Напомним, ранее сообщалось о том, что обслужившая 10 тысяч клиентов проститутка написала книгу о сексуальных фантазиях мужчин.