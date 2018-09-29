В Сумах разгорелся скандал из-за обнаженных девушек возле полицейского авто: опубликовано видео

Съемки клипа спровоцировали скандал в полиции / Фото: скриншот из видео

В Сумах обнаженные девушки устроили откровенную фотосессию на фоте автомобиля Национальной полиции.

Как говорится в сюжете ТСН, брюнетки в нижнем белье фотографируются около патрульной машины.

"Само видео, видимо, не очень входит в контекст работы полиции. Было инициировано проведение служебного расследования", - комментирует инцидент представитель управления патрульной полиции Сум Олег Сологуб.

В полиции признали, что автомобили являются служебными. Однако из-за отсутствия номерных знаков пока не удалось выявить, какая именно машина была задействована в пикантной фотосессии.

В правоохранительных органах заявили, что девушки сотрудницами полиции не являются. Однако тех, кто дежурил на данном автомобиле в этот день пока выявить не удалось.

Напомним, в Тюмени разгорелся скандал вокруг посвящения в студенты учащихся одного из вузов города: парни и девушки устроили стриптиз прямо на сцене ночного клуба.