В США девушка-соцработник за алкоголь склоняла к сексу пьяниц и наркоманов

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В американском штате Мичиган 26-летняя Рэйчел Джонсон, сотрудница реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов, предстала перед судом по обвинению в сексуальных преступлениях.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail. Согласно обнародованным данным, девушка в городе Лэнсинг склоняла подопечных к сексу в обмен на спиртные напитки и возможность позвонить по сотовому телефону.

Судья приговорил Джонсон к пяти годам испытательного срока, лишил профессиональной категории, а также обязал зарегистрироваться в качестве сексуального преступника и пройти курс у психотерапевта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что