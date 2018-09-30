В Британии парочка устроила сеанс секса возле торгового центра

Иллюстративное фото/ The Sun

В Уэльсе (Великобритания) 34-летняя Трейси Энн Майерс была приговорена к пяти с половиной месяцев за нарушение общественного порядка.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail, женщина устроила со своим любовником сеанс секса в торговом центре в городе Рексем прямо на глазах у покупателей с детьми.

Остановить парочку смог только полицейский, в которого Майер кинула в него средство женской гигиены.

Кроме того, женщина получила дополнительный штраф за то, что плюнула в лицо фотографу, который снимал ее возле суда, в котором рассматривалось ее дело.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Шотландии британские военные устроили групповой секс с девушкой.