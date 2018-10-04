"Мы не преступники, мы – пи**расы": Слепаков написал пикантную песню об отравителях Скрипаля

Александр Петров и Руслан Боширов / Reuters

Известный российский комик и продюсер Семен Слепаков написал ироническую песню о приключениях кремлевских агентов Александра Петрова и Руслана Боширова в британском городе Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Отметим, что юморист едко высмеял подозрительное поведение мужчин во время интервью российскому ресурсу RT.

При этом в песне достаточно сальных шуток и непристойностей, намекающих на гомосексуальную связь между Петровым и Бошировым, а сами ГРУшники в ролике признаются, что никого не отравляли, а ездили в Великобританию "порезвиться".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Позже СМИ провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.