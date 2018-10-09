В США законодатели и производители интимных товаров судятся из-за борделя с секс-роботами

Секс-куклы / KinkyS Dolls

В американском штате Техас на законодательном уровне запретили работу борделя с секс-куклами, оснащенными искусственным интеллектом.

Такое сообщение опубликовали местные СМИ. Согласно обнародованным данным, владелец заведения заключил контракт с передовым производителем робототехники для сексуальных нужд − фирмой KinkySdollS. Для борделя там закупили куклы, которые способны поддерживать разговоры с клиентами, а также реагировать на прикосновения.

Стоимость таких секс-игр была установлена на уровне 2,5 тысяч долларов США. Кроме того, владелец Kinky S Dolls Ювал Гавриэль ранее публично обещал к 2020-го открыть не менее десятка магазинов собственных секс-роботов по всей стране.

Однако представители городского совета Хьюстона, столицы штата Техаc, не оценили такие нововведения. Они быстро подготовили и "продавили" законопроект, запрещающий горожанам интим с неодушевленными предметами.

Сейчас владельцы борделя и представители Kinky S Dolls уже наняли адвокатов, которые занимаются оспариванием данного закона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Италии заработал бордель с секс-куклами вместо путан.