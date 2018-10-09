В США проститутка угнала авто у похотливого полицейского

Иллюстративное фото / ArmenianReport.com

В американском городе Нью-Йорк 38-летний полицейский Али Шеппард "погорел" на своей тяге к "продажной любви".

Закончив рабочую смену, Шеппард ночью припарковал патрульный автомобиль на одной из улиц, сообщает портал Nydailynews. Вскоре он туда привел и посадил в салон 20-летнюю путану Токанну Лоутон. Пара договорилась о цене за оказание сексуальных услуг и отправилась в отель.

Однако по пути Шеппард вспомнил, что ему не хватает наличных денег и подъехал к ближайшему банкомату. Далее коп неосторожно вышел, оставив ключи и оружие в автомобиле.

Путана воспользовалась моментом и угнала патрульную машину. Ее удалось отыскать и задержать только спустя сутки. Теперь Лоутон предстанет перед судом по обвинению. Шеппарда же, который имеет за плечами тринадцать лет полицейского стажа, временно отстранили от службы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что путана, обслужившая 10 тысяч клиентов, написала книгу о сексуальных фантазиях мужчин.