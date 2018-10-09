Фотограф отсняла обнаженных людей на фоне красочных пейзажей: опубликованы снимки

Художница Вилия Виткуте из Латвии, разрисовала людей камуфляжным бодиартом и сделала фотосессию на фоне горного пейзажа.

Серию фотографий назвала "Пейзажи внутри". Она рассказывает о человеческих отношениях с природой, единении с ней.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Boredpanda.

"Я считаю, что надо быть благодарными природе за то, что она нам дает. Мы должны больше о ней заботиться, особенно сейчас, во время изменения климата. Мы взаимосвязаны и это то, что я хочу показать в работах. Она для меня всегда была великим художником всех времен. Я воспроизвожу окружающую среду на человеческом теле. С определенного ракурса, оно может полностью слиться с пейзажем", - говорит Виткуте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фотограф запечатлел постояльцев отеля голыми и полуобнаженными.