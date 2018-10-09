Американская порнозвезда "завела" поклонников пышными формами: опубликованы фото

Известная американская порноактриса Алексис Тексас регулярно балует своих подписчиков в Instagram откровенными снимками и не менее "горячими" анонсами своих работ.

Девушка имеет немецкие, пуэрто-риканские и норвежские корни, благодаря чему получила довольно-таки интересную внешность. Выросла она в городе Кастровилле (штат Техас) и там же начала трудовую карьеру с работы барменов. В 2006 году Алексис Стивенс взяла псевдоним в честь родного штата и дебютировала в порно лентой "College Amateur Tour In Texas".

Читайте такжеВ США порнозвезда "светанула" прелести в пеньюаре и побаловалась с подругой: горячие фотоЗатем девушка перебралась в Лос-Анджелес, где попала под опеку известной порноактрисы Белладонны. Уже в 2009-м Алексис накопила достаточно денег, чтобы открыть свою собственную порностудию "Alexis Texas Entertainment".



В 2010-м английская версия популярного глянцевого журнала для мужчин Maxim включило Техас в рейтинг 12 порнозвезд: "Top 12 Porn Stars — The Dirty Dozen". После окончания порнокарьеры девушка намерена развивать собственный массажный и SPA-бизнесом. По данным на 2018-й год, Техас снялась в 740 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что порноактриса из Польши Аманда Фокс побаловалась в бассейне и засветила грудь с ягодицами.